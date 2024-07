Co z propozycją prezydenta Dudy ws. NATO? Biały Dom odpowiada

Prezydent odwołał się do czasów zimnej wojny, kiedy członkowie NATO w obliczu zagrożenia ze strony Rosji wydawali na swoje armie po 3 proc. PKB. - I teraz też powrót do tamtej twardej, zdecydowanej polityki bezpieczeństwa jest potrzebny. Więc będę chciał zmobilizować naszych sojuszników do tego, by ponad dalej ten próg 2 proc. PKB te wydatki podwyższali - przekazał.

