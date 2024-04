Andrzej Duda udzielił w Edmonton wypowiedzi dla polskich mediów. Zapytany przez dziennikarzy o ogłoszoną we wtorek kwestię przemieszczenia brytyjskich myśliwców do Polski, które miałyby strzec polskiej przestrzeni powietrznej, odpowiedział:

- Dzisiaj, kiedy w Rosji na nowo odżyły tendencje imperialne, kiedy Rosja przesuwa granice swojego potencjału nuklearnego, najskuteczniejszą odpowiedzią, jakiej może udzielić NATO, jest umocnienie militarne Zachodu, także nas - jako części Sojuszu - na wszelkie możliwe sposoby, tak aby móc adekwatnie odpowiedzieć w przypadku rosyjskiej agresji. Wierzę, że to umocnienie spowoduje, że ta agresja nigdy nie nastąpi, bo Rosja będzie się bała zaatakować silny, sprężysty, pokazujący swoje zdolności obronne Zachód - przekazał polski prezydent. Reklama

Polska a siły NATO. Andrzej Duda o działaniach Rosji

Odnosząc się bezpośrednio do pytania o to, czy w ten sposób nie zmierzamy do bezpośredniego starcia między państwami NATO a Rosją, Duda przekazał: - Wręcz przeciwnie: to nie jest żadne zmierzanie do bezpośredniego starcia, to jest droga do zapobieżenia bezpośredniemu starciu.

W dalszej części wypowiedzi zestawił to, "jaka jest przepaść technologiczna pomiędzy wyposażeniem obronnym, którym dysponują armie państw Zachodu, a tym, którym dysponuje armia rosyjska".

- Nie ma tu żadnego porównania, jest oczywistą sprawą, że jeśli Sojusz Północnoatlantycki umocni się militarnie - w sensie ilości sprzętu, żołnierzy - będziemy w stanie odeprzeć każdą agresję, w tym agresję rosyjską. I wierzę, że dzięki temu ona po prostu nie nastąpi - oznajmił Duda, dodając: - To jest dzisiaj tylko odpowiedź na agresywną politykę rosyjską, politykę militaryzacji kolejnych obszarów. NATO na to odpowiada, umacniając swój potencjał obronny - podkreślił.

Andrzej Duda w Kanadzie. "Znakomite spotkania"

Wcześniej, jeszcze przed pytaniami od dziennikarzy, Duda przekazał, że to "ostatni dzień jego wizyty, tej transatlantyckiej można powiedzieć". - Wszystko rozpoczęło się od wizyty w Nowym Jorku i kończymy ją w Edmonton w Kanadzie. Reklama

Polski prezydent zapewniał, że w ostatnich jej chwilach "miał znakomite spotkania z Polakami", za których zorganizowanie bardzo dziękuje.

Jak jednak dalej wspomniał, "komponent polityczny też był dla niego bardzo istotny". - Spotkań politycznych było bardzo dużo, największy politycznie ciężar gatunkowy miało moje spotkanie w Vancouver z premierem Justinem Trudeau - przekazał. - Omawialiśmy kwestie związane z bezpieczeństwem, oczywiście kwestie wsparcia dla Ukrainy, mówiłem jaka jest sytuacja dzisiaj na froncie, relacjonowałem moje ostatnie spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - wymieniał Duda.

Kanada a NATO. Andrzej Duda o PKB

Polski prezydent miał mówić także o "jego propozycji zwiększenia wydatków na obronność przez państwa NATO do minimum 3 procent PKB". - Kanada podnosi wydatki na obronność - przekazał, dodając: - Cieszę się, że dzisiaj została też ogłoszona w Warszawie decyzja rządu brytyjskiego o podniesieniu wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB. To jest ten właściwy kierunek - powiedział Duda, nawiązując do wtorkowej deklaracji premiera Rishiego Sunaka podczas wizyty w Polsce. Reklama

- Mam absolutną pewność, że wzmacnianie potencjału militarnego państw NATO to najlepsza droga do tego, by nam zapewnić pokój na przyszłość, odstraszyć potencjalnych agresorów. Dzisiaj tym agresorem jest przede wszystkim Rosja, która napadła na Ukrainę - powiedział Duda. - Musimy się umocnić tak, by nikt nie odważył się nas napaść - oznajmił.

***

