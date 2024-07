Prezydent Andrzej Duda wraz z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim udadzą się na rozpoczynający się we wtorek szczyt NATO .

Szczyt NATO w Waszyngtonie. Prezydent liczy na "mądre decyzje"

Według głowy państwa rozpoczynający się jutro szczyt jest nie tylko "uroczystym wydarzeniem", ale przede wszystkim mogą na nim zapaść kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Duda liczy na to, iż one będą "mądre" i posłużą "wzmocnieniu naszego pokoju i spokoju, bo to jest w tej chwili kwestia najważniejsza".