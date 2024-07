Andrzej Duda zapowiedział, że jednym z głównych tematów szczytu NATO będzie wzmocnienie sojuszu przed niebezpieczeństwem "rosyjskiego imperializmu". Prezydent podkreślił, że zaapeluje do sojuszników o zwiększenie wydatków na obronność do poziomu 3 proc. Wylot do Waszyngtonu poprzedzi spotkanie z szefem MON i wojskowymi. Naradę zaplanowano na czwartek.