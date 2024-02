Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem odbił się szerokim echem i krytyką na całym świecie. Analitycy "The Washington Post" stwierdzili, że rozmowa miała być "wielkim zwycięstwem" dziennikarza i rosyjskiego przywódcy. "Dla prezydenta Rosji była to szansa na usprawiedliwienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - podkreślili.

Z kolei w opinii Dominica Pattena z portalu Deadline.com były pracownik telewizji Fox News dał się w pełni ograć prezydentowi Rosji i stał się tym samym "pożytecznym idiotą" na rzecz rozsiewania kremlowskiej propagandy.

Dmitrij Pieskow: Wywiad Carlsona z Putinem był po to, by świat usłyszał prezydenta

Po fali krytyki przyszedł czas na komentarz samego Kremla. Dmitrij Pieskow powiedział w rozmowie z prorządową agencją TASS, że rozmowę obejrzały setki milionów ludzi. Chwilę później przyznał jednak, że szerokie zainteresowanie nie jest równoznacznie z poparciem postawionych tam tez.

- Najważniejsze jest, aby nasz prezydent został usłyszany. A kiedy to się stanie, to więcej osób zastanowi się czy ma rację, czy nie. Przynajmniej skłoni ich to do myślenia - podkreślił kremlowski propagandysta.

Przedstawiciel rosyjskich władz przekonywał, że Moskwie trudno przeciwstawić się Waszyngtonowi "w zakresie propagandy", ponieważ "Anglosasi są w ten czy inny sposób właścicielami wszystkich największych nadawców i głównych gazet".

- W tych okolicznościach wywiad Tuckera Carlsona jest bardzo dobrą okazją do przekazania społeczeństwu naszego stanowiska - oświadczył rzecznik Kremla.

"Biały Dom doskonale wie, co myśli Władimir Putin. Zrozumienie go to kwestia chęci"

Agencja TASS spytała Pieskowa również o stosunki rosyjsko-amerykańskie. Jak stwierdził, Biały Dom "dobrze zna kluczowe przesłania Władimira Putina", a rozmowa prezydenta Rosji ze znanym dziennikarzem nie wniosła na tej płaszczyźnie niczego nowego.

- (Władze USA - red.) doskonale zdają sobie sprawę z tego, co myśli Władimir Putin. Zrozumienie go nie jest kwestią wiedzy, a chęci - ocenił Dmitrij Pieskowi i podkreślił, że ma na myśli przede wszystkim chęci "wejścia na tory negocjacji".

Jak dodał, Kreml obecnie nie widzi po stronie amerykańskiej "pragnienia i woli politycznej" rozwiązywania sporów na drodze dyplomatycznej.

Wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem. Padły słowa o Polsce

Wywiad Tucker Carlsona z Władimirem Putinem został zapowiedziany we wtorek, a wyemitowany w piątek o północy czasu polskiego. W czasie rozmowy Putin m.in. streścił "krótką historię Rosji i Ukrainy", czy mówił o tym, co "sprowokowało ten konflikt". Kilkukrotnie odnosił się także do Polski.

Był to pierwszy wywiad z rosyjskim przywódcą przeprowadzony przez zagranicznego dziennikarza od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie. Więcej o treści rozmowy pisaliśmy tutaj.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!