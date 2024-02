Sekretarz generalny NATO udzielił wywiadu na łamach niemieckiego "Welt am Sonntag" - weekendowego wydania dziennika "Die Welt".

Jens Stoltenberg: NATO musi przestawić produkcję z pokojowej na wojenną

"Jeśli Putin wygra w Ukrainie , to nie będziemy mieć żadnej gwarancji, że nie dojdzie do ataku na inne państwa" - przestrzegł i podkreślił, NATO powinno stale wspierać Kijów i wzmacniać swój potencjał militarny, ponieważ "odstraszanie działa tylko wtedy, kiedy jest wiarygodne".

Sekretarz generalny zwrócił się z apelem do przywódców państw członkowskich Sojuszu, aby te stale inwestowały w armię, rozbudowywały przemysł zbrojeniowy i zwiększały produkcję broni oraz amunicji. Celem takich działań ma być z jednej strony wsparcie Ukrainy, a z drugiej strony wzmocnienie własnego arsenału.

Jak podkreślił, sygnatariusze NATO powinni przejść od "powolnej produkcji w czasach pokoju" do "szybkiej produkcji w czasach konfliktu", ponieważ Władimir Putin już przygotowuje gospodarkę swojego kraju na potrzeby długiej wojny.

"My też musimy działać więcej dla naszego bezpieczeństwa" - oświadczył.

Niemiecki generał: Za pięć lat powinniśmy być gotowi

W tym samym wydaniu "Welt am Sonntag" ukazała się również rozmowa z dowódcą naczelnym niemieckiej Budeswehry gen. Carstenem Breuerem. Generał jednoznacznie wskazał, że po raz pierwszy od 1989 roku nad Europą rozległo się widmo potencjalnej wojny.

"Śledząc analizy i potencjał rosyjskiego zagrożenia militarnego, dostrzegam, że mamy od pięciu do ośmiu lat na przygotowania. Nie oznacza to, że będzie wojna, ale jest ona możliwa. A ponieważ jestem wojskowym, mówię wprost: za pięć lat powinniśmy być gotowi do wojny" - stwierdził.