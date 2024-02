- Przeprowadzenie wywiadu wiąże się oczywiście z ryzykiem. Dlatego zastanawialiśmy się nad tym dokładnie przez ostatnie miesiące. Robimy to po pierwsze dlatego, że to nasza praca. Jesteśmy dziennikarzami . Naszym obowiązkiem jest informowanie ludzi o dwóch latach wojny, która zmienia cały świat - przekonywał Tucker Carlson.

Niechętny Putin zrobił wyjątek

Jednocześnie według konserwatywnego hosta zachodnie wywiady z ukraińskim Wołodymyrem Zełenskim brzmią jak "pochlebne sesje motywacyjne" i "rządową propagandę". Prawicowy komentator skrytykował inne media za nieprzeprowadzenie wywiadów z Putinem twierdząc, że "zachodnia publiczność nigdy nie słyszała jego głosu, co jest złe".

Rosyjski prezydent znany ze swojej niechęci do zagranicznej prasy po raz ostatni wywiadu udzielił amerykańskiej dziennikarce Megyn Kelly w 2018 roku.

Wcześniej reżyser Olivier Stone opublikował czteroodcinkowy dokument, w którym podążał za rosyjskim przywódcą. To właśnie artyście przywódca pochwalił się, że jest już dziadkiem.

- Człowiek, którego poznałem, nie ma nic wspólnego z nieodpowiedzialnym i morderczym szaleńcem, jak przedstawiają go obecnie media (...). Putin, którego poznałem, był racjonalny i spokojny, zawsze działający w interesie zwykłych Rosjan. To patriota, co nie oznacza nacjonalisty - mówił niedawno Stone w rozmowie z "El Pais".