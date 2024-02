Na początku wywiadu Tucker Carlson przekazał, że trwający w sumie ponad dwie godziny wywiad odbył się we wtorek wieczorem. Poinformował, że w czasie rozmowy poruszył on z rosyjskim przywódcą m.in. tematy początku wojny oraz tego, jak może się ona skończyć. Putinowi zostało zadane także pytanie, dlaczego zdecydował się na zaczęcie wojny.

Władimir Putin: Mówiłem Bidenowi, że popełnia ogromny błąd

Putin został zapytany przez Carlsona między innymi o to, czy rzeczywiście uważa, że Stany Zjednoczone mogłyby zaatakować Rosję. - To nie tak, że Stany Zjednoczone zamierzały rozpocząć atak z zaskoczenia na Rosję, tego nie powiedziałem - stwierdził Władimir Putin i oznajmił, że musi przekazać "krótki historyczny background", cofając się w swojej wypowiedzi do czasów IX wieku.

Do Stanów Zjednoczonych nawiązywał również po pytaniu o to, kiedy ostatnio rozmawiał z Joe Bidenem. - Nie pamiętam, mam własne sprawy, którymi muszę się zajmować - oznajmił Putin, przekazując, że "można to sprawdzić". Po chwili dodał: - Rozmawiałem z nim przed specjalną operacją wojskową (rozpoczęciem wojny w Ukrainie - red.), i powiedział mu wtedy: uważam, że popełniasz ogromny błąd historycznych rozmiarów, wspierając to, co dzieje się w Ukrainie i odpychając Rosję. Mówiłem mu to wielokrotnie - podkreślił Putin. Na pytanie, co odpowiedział wówczas Biden, Putin stwierdził: - Sam go o to zapytaj. To nieadekwatne, żebym teraz komentował naszą rozmowę.

Putin, zapytany także o "moment, w którym zdecydował, że musi to zrobić" (rozpocząć wojnę - red.), stwierdził, że wszystko zaczęło się od "zamachu stanu w Ukrainie, który sprowokował cały konflikt".

Na pytanie o to, czy będą miały miejsce rozmowy na temat rozwiązania konfliktu i czemu nie odbyły się one do tej pory, Putin oznajmił, że rozmowy "były i już prawie zostały sfinalizowane", jednak "prezydent Ukrainy oficjalnie zakazał negocjacji z Rosją, podpisując w tej sprawie dekret". - Jak mamy negocjować, jeśli on zabrania samemu sobie i każdemu innemu to robić? - zapytał Putin, dodając, że wie o tym, że "ma on przedstawić pomysły na temat ugody, ale żeby się na coś zgodzić, potrzebny jest dialog".

Putin w wywiadzie mówił o Polsce. "Nie mamy żadnego interesu"

Putin odniósł się też kilka razy bezpośrednio do Polski. W jednej z wypowiedzi stwierdził, że "Rosja będzie walczyć o swoje interesy, ale nie jest zainteresowana rozszerzaniem swojej wojny w Ukrainie na inne kraje, takie jak Polska i Łotwa".

Zapytany przez Carlsona o to, czy wyobraża sobie scenariusz, w którym wysłałby rosyjskie wojska do Polski, członka NATO, rosyjski przywódca odpowiedział:

- Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą, ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Zwyczajnie nie mamy w tym żadnego interesu - oznajmił rosyjski przywódca.

Carlson z zapowiedzią. "Przyjechaliśmy, aby przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem"

Wywiad z Putinem był zapowiadany przez Carlsona już kilka dni temu. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się m.in. w opublikowanym przez niego we wtorek nagraniu na platformie X. Zamieścił on wówczas niemal pięciominutowe nagranie z podpisem "dlaczego przeprowadzam wywiad z Władimirem Putinem".

- Jesteśmy w Moskwie, przyjechaliśmy tu, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem - przekazał na początku filmu. Po chwili dodał:

- Oczywiście przeprowadzenie wywiadu wiąże się z ryzykiem, dlatego zastanawialiśmy się nad tym dokładnie w ciągu ostatnich miesięcy. Robimy to po pierwsze dlatego, że to nasza praca - jesteśmy dziennikarzami. Naszym obowiązkiem jest informowanie ludzi o dwóch latach wojny, która zmienia cały świat, a o której większość Amerykanów nie jest poinformowana - przekonywał Tucker Carlson. Jak dodał, powinni oni być, bo "płacą za nią i to być może w sposób, którego sobie nie uświadamiają".

"Nie jesteśmy tu dlatego, że kochamy Putina"

W czasie swojej wypowiedzi Carlson wypowiedział się na temat wywiadów przeprowadzanych dotychczas z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według niego "nie są one dziennikarstwem", a "rządową propagandą". Stwierdził też, że przez cały ten czas "żaden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, żeby przeprowadzić wywiad z prezydentem drugiego kraju zaangażowanego w ten konflikt - Władimirem Putinem".

- Większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin zaatakował Ukrainę i jakie są obecnie jego cele. Nigdy nie słyszeli jego głosu - oznajmił, dodając, że "to złe", a "Amerykanie mają prawo wiedzieć wszystko, co powinni o wojnie, w którą zostali wciągnięci".

- Nie jesteśmy tu dlatego, że kochamy Władimira Putina. Jesteśmy tu dlatego, że kochamy Stany Zjednoczone - deklarował również na nagraniu Carlson.

Sky News przypomina, że Tucker Carlson został zwolniony w kwietniu ubiegłego roku z Fox News i od dłuższego czasu "wspierał Władimira Putina".

To pierwszy wywiad Władimira Putina z zagranicznym dziennikarzem od czasu inwazji na Ukrainę.

