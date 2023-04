We wtorek, po wymianie niezbędnych dokumentów w kwaterze głównej NATO w Brukseli, Finlandia oficjalnie stała się 31. członkiem Sojuszu . W NATO powitał ją między innymi sekretarz generalny Jens Stoltenberg , mówiąc, że choć Władimir Putin chciał "raz na zawsze zamknąć drzwi NATO", osiągnął cel odwrotny do zamierzonego.

Finlandia w NATO. Rosja odpowiada na akcesję

Rosja, reagując na akcesję Finlandii, ogłosiła w poniedziałek, że na terenie pogranicza rosyjsko-fińskiego zostanie zwiększona obecność sił zbrojnych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał z kolei posunięcie Helsinek "wkraczaniem w bezpieczeństwo Rosji", a minister obrony Rosji Siergiej Szojgu stwierdził, że " akcesja Finlandii do NATO zwiększa ryzyko konfliktu ".

"Przyjęcie Finlandii do Sojuszu to cios dla Władimira Putina" - podsumowuje CNN. Prezydent Rosji od dawna dążył do nadszarpnięcia wizerunku NATO i jeszcze przed inwazją na Ukrainę żądał powstrzymywania się od dalszego rozszerzania jego granic. Rozpoczynając inwazję sam sprowokował jednak Finlandię i Szwecję do porzucenia neutralności i poszukiwania ochrony w NATO.