Finlandia w NATO. "Granica Sojuszu z Rosją zwiększy się dwukrotnie"

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

Finlandia we wtorek oficjalnie przystąpi do NATO. Zdaniem szefa Fińskiego Instytutu Polityki Zagranicznej Mika Aaltoli, ten geopolityczny krok może zdecydowanie ukrócić wpływy Kremla w tym kraju. - Rosja nie przestrzega swoich granic, nadeszła chwila, by jasno jej o nich przypomnieć - podkreślił. Z kolei w opinii Pasiego Hirvonena, oficera Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, Finlandia jest o wiele "lepiej przystosowana" do członkostwa w Sojuszu niż niektórzy jego członkowie.

Zdjęcie Fińscy żołnierze w pobliżu wyrzutni rakiet podczas ćwiczeń Lightning Strike 22 w Rovajärvi / STOYAN NENOV/Reuters / Agencja FORUM