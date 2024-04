Chorwaci szykują się na wielką zmianę. Przyda się krem z filtrem

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Chorwacja: Przyda się krem z filtrem

Według gazety na początku przyszłego tygodnia do Chorwacji może dotrzeć potężny antycyklon z rejonu Afryki . Za jego sprawą w poniedziałek i wtorek w głębi kraju kraju temperatury według niektórych modeli pogodowych mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza .

Gdyby faktycznie do tego doszło, to na początku kwietnia w Chorwacji może zostać odnotowany upał. To wyjątkowo dużo o tej porze roku, nawet jak na ten popularny wśród turystów śródziemnomorski kraj.