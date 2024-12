Sojusznik Rosji z przesłaniem do Putina. "Wszechstronna współpraca"

Współpraca Rosji z Koreą Północną. Zacieśniają relacje

Korea Północna wysłała już - jak się ocenia - kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy do Rosji , którzy walczą razem z Rosjanami w obwodzie kurskim z siłami ukraińskimi. Według Seulu i Waszyngtonu , dotychczas co najmniej 1000 żołnierzy północnokoreańskich poległo lub zostało rannych.

W ubiegłym tygodniu dziennikarze "The New York Times" stwierdzili, że to Kim jako pierwszy przedstawił pomysł wysłania żołnierzy z Korei Północnej do walki z ukraińskim wojskiem, a nie Władimir Putin.