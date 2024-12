Wniosek polityków PiS do TK. Walczą o "zasadę równości obywateli"

W ich przekonaniu może to prowadzić do naruszenia zasady równości obywateli, zwłaszcza, że wyrażane w konstytucji zasady równości i proporcjonalności nie przewidują wyjątków.

Janusz Kowalski wraca ze starym postulatem. Rząd nie uznaje orzeczeń TK

Kwestia ta była przedmiotem debaty już podczas ostatnich wyborów do parlamentu w 2023 r. Wtedy to z postulatem takim występował, jeszcze jako startujący z listy PiS polityk Suwerennej Polski , Janusz Kowalski.

- Janusz Kowalski nie może mówić wolnym ludziom co mają robić i z jakich komitetów mogą startować w wyborach. Jeśli poseł nawołuje do odebrania praw obywatelskich w sposób systemowy jakieś konkretnej grupie społecznej, tylko z uwagi na przynależność do niej, to należy się głęboko zastanowić, czy takie sformułowania nie mają charakteru nawoływania do masowej dyskryminacji, spychając kraj w kierunku, o jakim wszyscy, podkreślam wszyscy, wolimy nie pamiętać - odpowiadał wówczas Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek.