Pierwszy taki przypadek w historii. Echa wprowadzenia stanu wojennego

Przedstawiciele organów ścigania poinformowali, że sąd okręgowy w Seulu przychylił się do złożonego wniosku organów prowadzących śledztwo ws. wprowadzenia przez Jun Suk Jeola stanu wojennego i wydał we wtorek nakaz zatrzymania głowy państwa.

Korea Południowa. Nakaz aresztowania prezydenta Jun Suk Jeola

Przypadek Jun Suk Jeola jest pierwszym w historii Korei Południowej, kiedy to aktualny prezydent kraju ma zostać zatrzymany. Formalnie Jun wciąż pozostaje na swoim stanowisku, oczekując na wyrok Sądu Konstytucyjnego, który ma wypowiedzieć się o jego sytuacji prawnej. Czas na to ma jednak aż do połowy czerwca.