Agencja w czwartkowym komunikacie przekazała, że sięgające prawie 30 stopni Celsjusza temperatury powinny utrzymać się do końca stycznia we wspólnotach autonomicznych Katalonii, Walencji, Murcji oraz w Andaluzji, na wschodzie oraz południu Hiszpanii.

W całym kraju do czwartkowego popołudnia rekordowe upały zanotowano w ponad 90 miejscach kraju.

Według hiszpańskich meteorologów najwyższą temperaturę zarejestrowano dotychczas w miejscowości Calles, we wspólnocie autonomicznej Walencji na wschodzie. Słupek rtęci sięgnął tam poziomu 28,9 stopni Celsjusza.

Dyrekcja AEMET podała, że rekordowych upałów należy spodziewać się w najbliższych dniach również we wspólnocie autonomicznej Murcji, na południowym wschodzie kraju, a także na położonym na Morzu Śródziemnym archipelagu Balearów.

Rekordowe upały w Hiszpanii. "Jesteśmy trochę zaskoczeni"

- Jesteśmy trochę zaskoczeni, że jest tak przyjemnie ciepło... I teraz jest nam miło, ale nie uważamy, że jest to całkowicie normalne - powiedział agencji Reutera niemiecki turysta Thorsten Petersen, spotkany w centrum Madrytu.

- Ci, którzy twierdzą, że nie ma zmian klimatycznych, muszą po prostu spojrzeć na to, co się dzieje. Jest albo za zimno, albo za ciepło. Uważam, że to katastrofa - mówi emerytka z Madrytu.