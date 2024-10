Migracja będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego szczytu szefów państw i rządów UE w Brukseli . We wtorek korespondentom udostępniono list, który szefowa KE wysłała do stolic Wspólnoty.

Migracja. Ursula von der Leyen wskazuje na rolę Rosji i Białorusi

Jeśli chodzi o zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie mogą stwarzać osoby przybywające do UE z Rosji , von der Leyen chce bardziej zharmonizowanego podejścia do wydawania wiz.

Donald Tusk planuje zawiesić prawo do azylu. "Państwo musi odzyskać kontrolę"

- Jednym z elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu - oznajmił w sobotę Donald Tusk . Szef rządu mówił, że " państwo musi odzyskać 100-proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża" .

- My zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek i Polaków, i państwa polskiego. I zlikwidujemy te praktyki do zera - deklarował Tusk.