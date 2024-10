"Trzeba znaleźć złoty środek". Bodnar reaguje na zapowiedź premiera

Nie milkną echa zapowiedzi premiera dotyczącej czasowego zawieszenia prawa do azylu. - Uważam, że trzeba znaleźć złoty środek, między tym co jest postulowane w kontekście ochrony granic, a tym, co jest zawarte w umowach międzynarodowych - ocenił Adam Bodnar, odnosząc się do pytania o to, czy prawo azylu można po prostu zawiesić.