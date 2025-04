Nadal toczą się rozmowy między Amerykanami a Ukraińcami dotyczące dostępu do metali ziem rzadkich, występujących u naszego wschodniego sąsiada. USA pod wodzą Donalda Trumpa chciałyby czerpać z nich finansowe korzyści w zamian za gwarancje bezpieczeństwa wobec Kijowa .

Republikańska administracja wychodzi bowiem z założenia, że jeśli coś na terenie Ukrainy byłoby pod kontrolą USA - a co więcej, Waszyngton odpowiednio by na tym zarabiał - Rosja nie ośmieli się takich obiektów zaatakować.

Kijów nie godzi się na obecne warunki administracji Trumpa, dlatego perspektywa przełomu jest nikła. Co więcej, atmosfera podczas tych rozmów miała być co najmniej "antagonistyczna".

Waszyngtońskie źródło, do którego dotarła prasowa agencja, przyznało, że Trump zmaksymalizował w zeszłym miesiącu swoją wojenno-gospodarczą ofertę, co właśnie miało zirytować współpracowników Wołodymyra Zełenskiego. Choć reprezentanci USA twierdzą, że niesnaski między dwoma stolicami są "technicznymi z natury", trudno im - jak i Ukraińcom - ukryć to, że zgody na układ jak na razie nie ma.