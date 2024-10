"Bez zastrzeżeń popieramy koncepcję 'odzyskania kontroli' i pełnego zabezpieczenia granicy RP. Zgadzamy się, że nie można dopuścić, aby przekraczana była przez kogokolwiek w sposób nielegalny , bo stanowi to, w warunkach wypowiedzianej nam przez Rosję wojny hybrydowej, fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP i UE" - zaznaczył marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu: Prawo do azylu jest "święte"

Szymon Hołownia oczekuje, że "polski rząd zrobi wszystko, żeby UE wzięła wreszcie odpowiedzialność za swoją zewnętrzną granicę ". Odniósł się także do fragmentu konwencji, w którym Donald Tusk mówił o "czasowym i terytorialnym ograniczeniu prawa do azylu".

"Stoimy na stanowisku, że prawo do azylu jest w prawie międzynarodowym 'święte' i wynika z konwencji ratyfikowanych przez RP" - przypomniał Hołownia.

Szymon Hołownia do premiera: Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa

"Jeśli słowa pana premiera przybiorą kształt ustawy, zgłosimy do niej stosowne poprawki , o ile oczywiście wcześniej nie zostanie to uzgodnione w rządzie. Konsekwentnie stoję i stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo jest bezwzględnie najważniejsze, ale bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa " - podsumował marszałek Sejmu.

Strategia migracyjna. Donald Tusk przedstawi szczegóły

Wpis Szymona Hołowni to odpowiedź na szereg pytań skierowanych do lidera Polski 2050 po sobotniej wypowiedzi Donalda Tuska. - Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu - oznajmił premier.