PiS nie odpuszcza ws. imigrantów. Zapowiedź referendum

- Po rządach koalicji 13 grudnia bezpieczeństwo pryśnie niczym bańka mydlana . Donald Tusk mówi dziś, ze będzie walczył z nielegalną migracją, ale mówi to tylko wtedy, kiedy chce przysłonić swoje problemy, a tym problemem zasadniczym jest fakt rozsypania się budżetu państwa, dlatego włącza protokół migracja. Jest kompletnie niewiarygodny, ale PiS mówi "sprawdzam" - zapowiedział Mariusz Błaszczak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Mariusz Błaszczak: PiS mówi "sprawdzam" ws. nielegalnej migracji

- My sprzeciwiamy się nielegalnej migracji. Uważamy, że stwarza ona zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno osobistego, jak i gospodarczego. Konsekwencje migracji widzimy na zachodzie Europy - dodał.

PiS chce referendum ws. nielegalnej migracji

O chęci zorganizowania referendum ws. nielegalnej migracji Mariusz Błaszczak mówił w poniedziałek rano także w Radiu Wnet. Jak tłumaczył, inicjatywa to odpowiedź PiS na problem nielegalnej migracji.

- Migracja to zagrożenie realne. Nawet nie chodzi o tą nielegalną migrację ze Wschodu, tylko o migrację z Niemiec , o podrzucanie do Polski migrantów przez Niemców - zaznaczał.

- A skoro tego nie zrobi, ani nie poprze naszego projektu dotyczącego referendum, to znaczy, że znowu oszukuje i stara się znaleźć jakąś zastępczą teorię - ocenił.

Poseł PiS skomentował także sobotnie zapowiedzi premiera dotyczące ewentualności zawieszenia prawa do azylu, twierdząc, że będzie to "nieefektywne".

- W naszym przekonaniu to jest po prostu puste hasło. Nie będzie skuteczne. Mamy wypowiedzieć Konwencję Genewską? Tego chce Donald Tusk? Przecież to jest skierowanie uwagi opinii publicznej w zupełnie inną stronę, w ślepą uliczkę - oświadczył.

Pakt migracyjny UE. Zatwierdzony, mimo sprzeciwu Polski, Słowacji i Węgier

Ma temu służyć mechanizm obowiązkowej solidarności, który zakłada rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób. Ma on polegać na udzielaniu wsparcia krajom znajdującym się pod presją migracyjną przez pozostałe państwa członkowskie. Alternatywnie państwa unijne będą mogły zapłacić 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych UE.