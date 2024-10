Donald Tusk odpowiada Brukseli. "Nie będzie negocjacji"

"Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona" - oświadczył w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do swojej sobotniej zapowiedzi o zawieszeniu prawa do azylu, którą skrytykowali już unijni przedstawiciele.