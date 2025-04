Nietypowa lista. Każdy turysta powinien zapoznać się z nią przed podróżą

Światowa lista dziedzictwa kulturowego UNESCO powstała, by przedstawiać różnorodność i unikalność kulturową, a także przyrodniczą wszystkich państw świata. Na podstawie Konwencji UNESCO państwa mają dbać o obiekty tak, by pozostały niezniszczone dla kolejnych pokoleń, a także, by korzystało z nich dzisiejsze społeczeństwo. Są jednak na świecie dziedzictwa kulturowe, których na pewno nie zobaczysz… ale wcale nie są one ukrywane przed światem - wręcz przeciwnie.