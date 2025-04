Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w ostatnich dniach pobrano siedem próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu Kochcice - trzy nich wykazały obecność enterokoków . Woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i mycia zębów. Może być używana jedynie do spłukiwania toalet .

Przedstawiciele gminy Kochanowice poprosili mieszkańców, którzy nie mogą korzystać z wody z sieci, by używali do picia wody butelkowanej. Ta dostarczana beczkowozami nadaje się do picia po przegotowaniu oraz do przygotowania posiłków i mycia. Zaapelowali o racjonalne korzystanie z wody i śledzenie komunikatów.