Według policji kobieta była ofiarą celowego działania grupy przestępczej, z którą była powiązana. "To zemsta za to, że przechowywane w domu tej kobiety narkotyki zniknęły" - podały źródła w brazylijskiej policji, precyzując, że poszkodowana przechowywała również broń należącą do gangu.

Kobieta, która spędziła w grobie około 10 godzin, twierdzi, że nie pamięta porwania, a jedynie napad dwóch zamaskowanych mężczyzn na jej dom. Przypomina sobie, że jeden z napastników uderzył ją w głowę, po czym straciła świadomość.