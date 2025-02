Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał w piątek rano w węgierskim Kossuth Radio o ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa o Rosji, w tym m.in. o jej powrocie do grupy G7 oraz zakończeniu wojny w Ukrainie .

- Gdybym miał skomentować to jednym słowem, powiedziałbym " Alleluja ". Na to właśnie czekaliśmy - mówił Orban.

Wizja Orbana: Rosja zintegrowana z Europą korzystna dla Węgier

Orban widzi w powrocie Rosji szansę dla Węgier. - Jeśli przybędzie amerykański prezydent, stworzy pokój i zostanie osiągnięte porozumienie, to myślę, że Rosja zostanie ponownie zintegrowana z gospodarką światową, ponownie zintegrowana z europejskim systemem bezpieczeństwa, a nawet z europejskim systemem bezpieczeństwa energetycznego. To da ogromny impuls węgierskiej gospodarce, to wielka szansa, wiele zyskamy na pokoju - ocenił Orban.