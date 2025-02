Niespodziewane słowa Trumpa. "Chciałby powrotu Rosji do G7"

Prezydent Donald Trump ponownie spotkał się z dziennikarzami w Białym Domu. W trakcie briefingu odnosił się do ostatnich wydarzeń politycznych m.in. rozmów telefonicznych z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

Trump ponownie przypomniał, że jednym z priorytetowych zadań jego administracji jest doprowadzenie do rozmów pokojowych .

- Wojna w Ukrainie musi się skończyć - stwierdził, podkreślając jednocześnie, że przedstawiciele władz w Ukrainie będą brać udział we wszystkich wydarzeniach będących częścią negocjacji .

USA. Donald Trump o Rosji w G7

Federacja Rosyjska została wykluczona z tego grona w 2014 roku po nielegalnej aneksji Krymu. Planowany w czerwcu tego roku szczyt w Soczi nie odbył się, a kraje członkowskie zdecydowały o przeniesieniu wydarzenia do Brukseli.

- Chciałbym powrotu Rosji do G7. To nie jest kwestia tego, czy lubimy Rosję, czy nie. To była G8 - ogłosił Trump.