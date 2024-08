Spacery na plaży to często okazja do poszukiwań pięknych muszelek, czy kolorowych kamyków. Znalezisko, którego dokonały 10-letnia Tagan i jej mama Clarie podczas przechadzki na wzdłuż wybrzeża w południowej Walii, jest jednak wyjątkowe. Trafiły bowiem na ślady dinozaura.

Ślady dinozaura na plaży w Walii. Odkrycie 10-latki

To 10-latka w czerwonym mułowcu pierwsza zauważyła pięć ogromnych wgłębień, przypominających odciski stóp. Były oddalone od siebie w odległości od 50 do 75 cm. - Te ślady są tak duże, że musiałby to być jakiś rodzaj dinozaura zwany zauropodomorfem - wyjaśniła w programie BBC Cindy Howells. Chodzi o grupę długoszyjnych, roślinożernych dinozaurów.