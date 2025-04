Zdaniem Zandberga debata w Końskich może okazać się niezgodna z prawem. - Jeżeli prawdą są informacje, które podały dzisiaj media, że tę ustawkę finansują wspólnie sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego i Telewizja Polska w likwidacji, to to oznacza bezczelne złamanie polskiego prawa o finansowaniu kampanii wyborczych. Jeśli to jest prawdą, to mój komitet wyboczy złoży w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez TVP w likwidacji i przez sztab Rafała Trzaskowskiego - zapowiedział.