Kulisy negocjacji pokojowych zdradził w rozmowie z dziennikarzami szef Biura Prezydenta Zełenskiego. Podkreślił, że celem Ukrainy było pokazanie gotowości do dialogu.

- Przyjechaliśmy z konstruktywnymi propozycjami , aby potwierdzić nasze pragnienie zawieszenia broni. Strona ukraińska jest naprawdę zdeterminowana, aby podjąć konkretne kroki w tym kierunku. To powinno stać się podstawą do bardziej merytorycznych negocjacji... Oczywiście nasze propozycje są nadal aktualne - mówił Pawło Palisa, cytowany przez agencję Unian.

Zdaniem Palisy delegacja ukraińska przygotowała szczegółowy plan działania dotyczący m.in. zawieszenia broni na morzu i w powietrzu oraz utworzenia bloku wsparcia humanitarnego, co sprawiło, że strona amerykańska "była mile zaskoczona jasnymi i konstruktywnymi propozycjami".

Po drugiej turze rozmów USA - Ukraina agencja Bloomberga, powołując się na swoje źródła podała, że strona amerykańska dąży do tego, by rozejm między Rosją a Ukrainą został sfinalizowany przed 20 kwietnia.

Prawdopodobieństwo, że się uda, jest jednak minimalne, co przyznali także urzędnicy w Białym Domu. - Plan Donalda Trumpa zakładający osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie do Wielkanocy jest nie do zrealizowania - przekazali.