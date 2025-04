Donald Trump ogłosił w środę 10-procentowe minimalne cła na większość towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych - z wyższą, 20-procentową stawką dla Unii Europejskiej.

Jak podkreślił podczas przemówienia, "to deklaracja niepodległości gospodarczej" USA . Ruch republikanina natychmiast zaczął być szeroko komentowany, m.in. przez światowych przywódców.

Donald Trump nałożył cła. Giorgia Meloni: To nie katastrofa

Szefowa włoskiego rządu oceniła w wywiadzie dla telewizji RAI, że cła, jakie nałożył Donald Trump "to błędna decyzja, ale nie katastrofa". Jak dodała, "wpływ ceł nie powinien być przeceniany, a reakcja musi być starannie przemyślana".

- Nie możemy podsycać paniki, to nie jest katastrofa. Nie jestem przekonana co do tego, że najlepszym sposobem reagowania na cła są inne cła - mówiła Giorgia Meloni.