51,8 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie" , a 19,4 proc. - "raczej nie". Natomiast 4,5 proc. ankietowanych uważa, że "zdecydowanie tak", a "raczej tak" - 12 proc. Za to 12,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wybory prezydenckie. Anna Maria Żukowska o sondażu: Chcą, aby premier był dalej premierem

Do wyników sondażu w programie "Gość Radia Zet" odniosła się szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. - Są pewnie dwie odpowiedzi związane z motywacją osób, które udzieliły tych odpowiedzi w sondażu. Jedne osoby pewnie chcą, aby pan premier dalej był premierem i żeby nie zmieniał tej funkcji na funkcję prezydenta. Inne widzą pewnie inną osobę na tym stanowisku, niekoniecznie pana premiera, który rzeczywiście jest taki polaryzujący. Myślę, że on to też wie - powiedział posłanka.