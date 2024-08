Prawo i Sprawiedliwość może utracić subwencję na następne trzy lata. PKW, po odrzuceniu sprawozdania z kampanii parlamentarnej, może postąpić podobnie w przypadku rocznego sprawozdania partii. Tymczasem Nowogrodzka zapowiada odwołanie do Sądu Najwyższego. Kluczowe zdanie nieoczekiwanie może należeć do ministra finansów. Bowiem to on rozdziela środki z budżetu.