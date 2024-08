Teraz do medialnych rewelacji odniósł się sam zainteresowany, który szybko uciął spekulacje . "W nawiązaniu do informacji, które pojawiły się dzisiaj w mediach, pragnę poinformować, iż nie zamierzam kandydować na urząd Prezydenta RP " - napisał Bańka w mediach społecznościowych.

"To wielki honor i zaszczyt, ale tak jak ogłosiłem na początku tego roku, w 2025 roku zamierzam ubiegać się o kolejną kadencję Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej " - przekazał.

Wybory prezydenckie. Na kogo postawi PiS?

Polityk nie chciał jednak zdradzić szczegółów o pracach partii nad wyborem kandydata. Zaznaczył tylko, że 11 listopada to data, "kiedy powinniśmy poznać kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy".

- Ale ja mam nadzieję, że to będzie kandydat obozu szerszego, prawicowego, konserwatywnego , który będzie wykraczał poza granice PiS. To jest nam potrzebne, żeby wygrać wybory - podkreślił Bogucki.

Tobiasz Bocheński potwierdza, że jest w gronie kandydatów

Około 10 nazwisk na liście. Kogo wybierze PiS?

Do sprawy wyłonienia kandydata PiS na prezydenta odniósł się również poseł Zjednoczonej Prawicy, Kazimierz Smoliński, który stwierdził w programie "Gość Wydarzeń 24", że na liście kandydatów jest około 10 nazwisk. Jak dodał, są to te same nazwiska, które powtarzają się w medialnych spekulacjach.