Zapytali Nawrockiego o zaproszenie prof. Dudka. Stanowcza odpowiedź

Nawrocki nie ma dla Dudka czasu, ale nie wykluczył rozmowy

- Zajmuję się spotkaniami z mieszkańcami - skomentował sprawę Karol Nawrocki . Podkreślił, że o IPN rozmawiał już z prof. Dudkiem "w bardzo miłej atmosferze" i dodał, że jeśli znajdzie czas w kalendarzu, by porozmawiać, to " nie ma oczywiście obaw ".

Spór Nawrockiego z prof. Dudkiem. Podcast, który wywołał burzę

- To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od 30 ponad lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością - ocenił Karola Nawrockiego prof. Dudek w podkaście Kultury Liberalnej pod koniec grudnia.