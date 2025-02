Na wspomniane stanowisko powołany został prokurator Piotr Kowalik , którego zadaniem będzie przeprowadzenie "postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia godności urzędu przez prokuratora Prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego polegającego na wykorzystywaniu piastowanej funkcji oraz działalności prokuratury do realizowania interesów swojej rodziny ".

Śledztwo ws."zamachu stanu". Ruch Ministra Sprawiedliwości

Kolejny zarzut związany jest z użyciem przez prokurator Ostrowskiego "niestosownych sformułowań pod adresem Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i Naczelnika 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu".