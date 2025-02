"Raporty wysyłanie przez POLSA do służb i resortów mają charakter informacyjny i nie służą podejmowaniu akcji zapobiegawczych" - twierdzą przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej. Komunikat opublikowany w sieci jest odpowiedzią na krytykę ze strony resortu rozwoju i technologii. Do sprawy odniósł się również minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, który na konferencji przekazał, że POLSA ma "natychmiast opracować nowe procedury komunikacyjne, udrożnić je oraz adekwatnie reagować w takich sytuacjach jak ta, z którą mieliśmy do czynienia".