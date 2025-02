Kardynał Ravasi zaznaczył, że doniesienia medialne na temat zdrowia papieża Franciszka pokrywają się z oficjalnymi komunikatami ze szpitala Gemelli w Watykanie . Mimo poważnej infekcji Ojciec Święty wykazuje stopniową poprawę. - To organizm przyzwyczajony do walki - zapewnił kard. Ravasi, dodając, że sytuacja nadal jest poważna , ale nie krytyczna.

Choroba papieża. Czy Franciszek może ustąpić?

Jednak w przypadku poważniejszych ograniczeń, zwłaszcza pod względem komunikacji z wiernymi, rezygnacja może stać się realną opcją. - Gdyby znalazł się w sytuacji, w której jego zdolność do utrzymywania bezpośredniego kontaktu - co lubi robić - do komunikowania się w sposób natychmiastowy, ostry i zdecydowany zostałaby ograniczona, wówczas uważam, że mógłby podjąć decyzję o rezygnacji - stwierdził kard. Ravasi.