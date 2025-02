Administracja Donalda Trumpa zdecydowała w środę o zniesieniu kontrowersyjnego dla Amerykanów planu poboru opłat za wjazd do części Nowego Jorku. W liście do gubernator miasta Kathy Hochul , sekretarz transportu USA Sean Duffy przekazał, że Departament Transportu unieważni umowę.

Nowy Jork. Koniec opłat za wjazd na Manhattan

"Plan opłat za wjazd do strefy płatnego parkowania w stanie Nowy Jork to policzek dla klasy robotniczej i właścicieli małych firm. Każdy Amerykanin powinien mieć dostęp do Nowego Jorku, niezależnie od swoich środków ekonomicznych. Nie powinno być zarezerwowane dla elitarnej garstki - napisał Duffy w liście.