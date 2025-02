Przemoc i nadużycia. Paweł M. wydalony ze stanu duchowieństwa

Liczne nadużycia i "psychomanipulacja" Pawła M.

Paweł M. był w latach 1996-2000 duszpasterzem Wspólnoty św. Dominika we Wrocławiu. Z zaprezentowanego 15 września 2021 r. raportu komisji złożonej z niezależnych ekspertów, na której czele stanął Tomasz Terlikowski, wynika, że dopuścił się tam licznych nadużyć, a prowadzona przez niego wspólnota była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Miało w niej dochodzić do przemocy fizycznej i do nadużyć seksualnych.