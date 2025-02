18 maja 2025 roku odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Ewentualna druga tura planowana jest na 1 czerwca - dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu.

Wybory prezydenckie 2025. Kto może głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne zaliczane jest przez Kodeks wyborczy do głosowania osobistego. Nie jest jednak powszechne i taki sposób oddania głosu obarczony jest pewnymi warunkami. Jest to jedna z tzw. alternatywnych procedur głosowania i ma pomóc tym wyborcom, którzy napotykają poważne ograniczenia w dotarciu do lokali wyborczych. Kto może głosować korespondencyjnie? Przede wszystkim taką formę mogą wybrać osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat. To nie wszystko, bo oprócz tego głosować korespondencyjnie może wyborca: Reklama

niepełnosprawny o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Głosowanie korespondencyjne nie różni się w podstawowych założeniach od tego, kiedy sami wrzucamy kartę do urny. Wybory prezydenckie 2025 i wybór głowy państwa należy do osób, które mają czynne prawo wyborcze.

Warto podkreślić, że głosowanie korespondencyjne nie wszędzie jest możliwe. Wybory prezydenckie 2025 w takiej formie nie odbędą się w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych czy domach studenckich. Co więcej, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Wybory prezydenckie korespondencyjne wykluczają także możliwość pełnomocnictwa do głosowania.

Wybory 2025. Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

Chęć głosowania korespondyncyjnego należy zgłosić. Można to zrobić na kilka sposobów - ustnie, na piśmie w postaci papierowej (opatrzonym własnoręcznym podpisem) lub w postaci elektronicznej. Do tej ostatniej niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo osobisty, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Reklama

Głosowanie korespondencyjne można zgłosić telefonicznie. To jednak tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu. Jest to komisarz właściwy ze względu na adres zameldowania na pobyt stały, albo ze względu na adres stałego zamieszkania, jeśli adres jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony najpóźniej w trzynastym dniu przed dniem wyborów. Niewykluczone, że wybory prezydenckie 2025 w naszym kraju przyniosą II turę, na co wskazują aktualne wyniki sondaży prezydenckich. Jeżeli wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, to po dniu I tury może zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Nieco inaczej kształtują się terminy zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w warunkach kwarantanny i izolacji. Takie osoby mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów. Reklama

Głosowanie korespondencyjne. Co powinien zawierać wniosek?

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać nazwisko i imiona, numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu, jeżeli jest taka konieczność, wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Karta do głosowania zostanie doręczona najpóźniej szóstego dnia przed terminem wyborów prezydenckich.

Zostanie doręczona przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy. Należy więc okazać dokument potwierdzający tożsamość. W skład pakietu wyborczego wchodzą koperta zwrotna, karta do głosowania i koperta na kartę do głosowania. Oprócz tego głosowanie korespondencyjne zawiera również oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcję.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Do tej pory swoją kandydaturę w wyborach potwierdzili: