We wpisie, który cytuje Reuters, stwierdzono: "Trwają ciągłe ataki na grupy ukraińskich Sił Zbrojnych, ale nadal mają one poważny potencjał ofensywny na tym kierunku i nie porzuciły planów dalszego przełamania, w tym w nowych obszarach frontu".

Ekspert dodał przy tym, że mało prawdopodobnym jest, aby Ukraińcom udało się dokonać tam poważnego przełomu. - Teoretycznie mogą zająć kilka kolejnych wiosek z obszaru przygranicznego, ale to nie jest to, co oznacza przełom. Byłby to mały sukces taktyczny - mówił agencji Reutera.