- Zdiagnozowaliśmy, że mamy do czynienia z atakami, prowokacjami, ale również z inicjatywami, które miałaby zdestabilizować sytuację wyborczą w Polsce - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na wspólnej wraz z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem.

- Ten wpływ był jasno adresowany. To rosyjskie służby specjalne - i te cywilne, i te wojskowe, które z pełną premedytacją, ale również z planami operacyjnymi - chciały i mają zamiar wpływać na polską kampanię prezydencką - zaznaczył wicepremier.

Program ochrony wyborów. Rząd weźmie pod lupę media społecznościowe

Gawkowski przekazał, że w związku z tym powstał program ochrony wyborów w cyberprzestrzeni i ochrony przed dezinformacją . - Nosi on nazwę "Parasol Wyborczy". To odpowiedź, że państwo dzisiaj staje po stronie demokracji, ustroju, chce chronić konstytucji i procesu wyborczego - wyjaśnił.

- Będziemy chcieli włączyć w przeciwdziałanie dotyczące dezinformacji wszystkie w Polsce działające platformy społecznościowe. To znaczy ruch w sieci ma być monitorowany w taki sposób, żeby nie można było na niego wpływać z zagranicy - powiedział szef resortu cyfryzacji.

Wicepremier przestrzegł, że za próby wpłynięcia na kampanię - także w celach zarobkowych - polskie prawo przewiduje surowe kary . - Za to idzie się do więzienia - podkreślił.

"Parasol Wyborczy". Szef MSWiA zapowiada międzyresortowy zespół

Siemoniak zapowiedział także stworzenie międzyresortowego zespołu do walki z dezinformacją. Dodał, że informacje z ostatnich lat o ingerowaniu w procesy wyborcze są zbyt mocnym sygnałem dla demokratycznych państw, by nad nimi przechodzić do porządku dziennego.