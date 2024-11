PiS jeszcze nie wybrało kandydata. Mariusz Błaszczak o terminie

Błaszczak dopytywany, czy Karol Nawrocki pojawia się wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, podkreślił że to "nie jest nic odkrywczego" . - Jest w puli osób, które są rozważane - stwierdził.

Polityk PiS oświadczył także, że "bardzo ważne jest odwołanie się do sił patriotycznych, aby ludzie dobrej woli byli skoncentrowani na tym, żeby wybory były uczciwe".

Wybory prezydenckie 2025. Kto już ogłosił swój start?

Według niektórych doniesień nazwisko kandydata PiS na prezydenta mieliśmy poznać w środę, po spotkaniu prezydium partii. Niektórzy spodziewali się, że Jarosław Kaczyński ogłosi swój wybór w weekend. Okazuje się jednak, że na decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać, choć - jak deklarował sam prezes - ma to nastąpić na pewno przed 7 grudnia , na wtedy oficjalną prezentację zapowiedziała Koalicja Obywatelska .

- Platforma Obywatelska mówi o 7 grudnia, my chcemy być wcześniej. No, ale proszę nas tak już bardzo nie poganiać - mówił Kaczyński we wtorek.