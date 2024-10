Ostateczny powrót do polityki pozostaje jeszcze sprawą otwartą, ale wierzę, że wrócę do normalnego życia - zdeklarował Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości udzielił wywiadu, w którym zdradził szczegóły na temat stanu swojego zdrowia. Opowiedział przez co przechodził i nawiązał do opinii biegłej dla komisji śledczej do spraw Pegasusa, przed którą lider Suwerennej Polski ma zeznawać.