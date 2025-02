W poniedziałkowym sondażu dla "Rzeczypospolitej" zapytano uczestników badania, czy przebieg kampanii wyborczej może wpłynąć na to jak zagłosują w wyborach prezydenckich .

Wybory prezydencki 2025. Na czyje zdanie wpływa kampania wyborcza?

Jak opisuje "Rzeczpospolita" 61 proc. najmłodszych ankietowanych może zagłosować w wyborach pod wpływem przebiegu kampanii wyborczej. Jeśli chodzi o poziom zdobytego wykształcenia, to najwięcej osób z wykształceniem średnim uważa, że przebieg kampanii wpłynie na ich decyzję przy urnie wyborczej.

Wybory prezydenckie. Kiedy odbędzie się I tura głosowania?

Do 24 marca należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta komitety będą mieć z kolei do 4 kwietnia do godz. 16.