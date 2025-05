Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można także samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy bądź też zgłosić się do komisarza wyborczego. Wówczas w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji, zgłoszona kandydatura może zostać wykorzystana przez komisarza wyborczego.

Natomiast zgłoszenia kandydatów dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy, w której siedzibę ma dana komisja. Należy podkreślić, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że zostanie on powołany w jej skład .

Wybory 2025 planowane są na 18 maja. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może być dokonane do 18 kwietnia.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przede wszystkim przeprowadzenie głosowania oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania podczas wyborów w danym obwodzie. Ponadto obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie, podaje je do wiadomości publicznej i przekazuje do właściwej komisji wyborczej.