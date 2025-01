Wybory prezydenckie 2025 zaplanowano na niedzielę 18 maja. Oznacza to, że cisza wyborcza potrwa od północy 17 maja do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę (w teorii będzie to godzina 21:00, jednak lokalnie może dojść do przedłużenia głosowania). Jeśli konieczna będzie druga tura , odbędzie się ona w niedzielę 1 czerwca (dwa tygodnie po pierwszej turze). Wówczas również potrzebna będzie cisza wyborcza. Potrwa ona od północy 31 maja do zamknięcia lokali 1 czerwca.

