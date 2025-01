W poniedziałek ok. godziny 15. na ulicy Przemysłowej w Olkuszu, przy punkcie skupu złomu, doszło do pierwszego ataku na 60-letniego mężczyznę. Nożownik oczekiwał na swoją ofiarę przy wjeździe do jednego z marketów budowlanych i zaszedł mężczyznę od tyłu, gdy ten otwierał klapę bagażnika.