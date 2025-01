Reuters opisuję, że Ipsos zbadał stosunek wyborców do poszczególnych decyzji i zapowiedzi działań Trumpa .

- Być może jest za wcześnie, aby ocenić, czy Trump marnuje swój kapitał polityczny , skupiając się na kwestiach, w których nie jest zgodny z opinią publiczną - skomentował w rozmowie z agencją Reutera Kyle Kondik z University of Virginia Center for Politics.

Ocena pierwszych dni rządów Donalda Trumpa. Najnowszy sondaż

Trump notuje spadek poparcia. Amerykanie oceniają plany Donalda Trumpa

Reuters zaznacza, że ekipa polityczna Trumpa może obawiać się również wciąż rosnących cen, które pozostają nieokiełznane. Około 50 proc. respondentów sondażu stwierdziło, że kraj zmierza w złym kierunku , jeśli chodzi o koszty utrzymania , w porównaniu do 25 proc ., którzy stwierdzili, że zmierza we właściwym kierunku.

USA. Ocena Donald Trumpa. "Faza miesiąca miodowego"

- O ile Trump do pewnego stopnia jest w fazie 'miesiąca miodowego', o tyle jego notowania nie są imponujące w historycznym kontekście - ocenił Kyle Kondik z University of Virginia Center for Politics.