Rebelianci z Ruchu 23 Marca wspierani przez Rwandę przejęli znaczną część Gomy , we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga . Miasto opuszczają tysiące mieszkańców - poinformowała w środę Organizacja Narodów Zjednoczonych . Z Gomy uciekają nie tylko cywile, ale i pracownicy zagraniczni , w tym przedstawiciele Banku Światowego i prywatni kontrahenci wojskowi zatrudnieni przez rząd DRK.

Na przejściu granicznym między Gomą a rwandyjskim miastem Gisenyi reporterzy agencji Reutera widzieli dziesiątki białych mężczyzn, niektórzy byli w mundurach, przechodzących na stronę Rwandy. Źródła w ONZ i rwandyjscy urzędnicy powiedzieli, że byli to najemnicy wynajęci przez rząd DRK . Kilku z nich miało rumuńskie paszporty.

DRK. Rebelianci zajęli większość Gomy. Rwanda zaprzecza oskarżeniom o wspieranie bojówek

Paul Kagame, prezydent Rwandy - oskarżanej między innymi przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i ONZ o militarne wsparcie M23 - na swoim kanale w mediach społecznościowych wezwał władze DRK do negocjacji z rebeliantami .

Po raz kolejny zaprzeczył też, aby jego kraj wspierał M23 , wbrew doniesieniom ekspertów ONZ, którzy szacują, że w Kongo znajduje się do 4 tys. żołnierzy rwandyjskich , którzy w niedzielę i poniedziałek byli widziani w Gomie, gdzie wspierali siły rebeliantów.

Walki w Demokratycznej Republice Konga. Rebelianci próbują zająć złoża minerałów

Dodatkowo we wtorek setki osób wyszły na ulice Kinszasy, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, i zaatakowały m.in. ambasady USA i Francji . Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że służby robią wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom placówki .

Do wyjścia na ulice zachęcał prezydent kraju, Felix Tshisekedi, który apelował o sprzeciw wobec szybkich postępów rebeliantów w graniczącym z Rwandą regionie Kiwi Północne. Kongijskie ministerstwo komunikacji poinformowało później, że przywróciło spokój w stolicy i wzmocniło ochronę ambasad .

Minister spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Konga, Therese Kayikwamba Wagner, powiedziała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że " Rwanda nie może nadal działać bezkarnie " i wezwała do nałożenia sankcji na dowództwo Rwandyjskich Sił Obronnych i nałożenia embarga na "nielegalną eksploatację i eksport zasobów mineralnych w DRK przez Rwandę".

Ruch 23 Marca, czyli M23, którego bojownicy opanowali Gomę, powstał w 2012 r. i jest jedną z ponad 100 grup zbrojnych działających we wschodniej części DRK, które starają się zdobyć kontrolę nad kopalniami minerałów, w tym złota i kobaltu potrzebnego do produkcji baterii do samochodów elektrycznych.